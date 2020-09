Roma, il 12 manifestazione dei “No 5G” a piazza del Popolo

Roma – Si svolgerà il 12 settembre a piazza del Popolo la manifestazione per dire “no al 5G”. Organizzata dall’Alleanza Italiana Stop5G, l’evento si svolgerà alle ore 15:00 e promuoverà la ‘Manifestazione nazionale per la moratoria, la Costituzione, l’autodeterminazione digitale’, in difesa degli inalienabili diritti e inalienabili libertà garantiti dalla Carta della nostra Repubblica.

Interverranno relatori autorevoli come il Dott. Ferdinando Laghi (Presidente Medici ISDE International), l’eminente giurista Prof. Ugo Mattei, la deputata Sara Cunial, Sandra Biglio (Presidente Associazione Piccoli Comuni Italiani), il fondatore di Alleanza Italiana Stop5G Dott. Maurizio Martucci, lo scrittore Marco Pizzuti. Graditissima anche la partecipazione di Enrico Montesano. Aderiscono inoltre il Prof. Paolo Maddalena (Presidente Emerito della Corte Costituzionale), il filosofo Diego Fusaro, l’artista Miguel Bosè e molti altri.

Gli organizzatori invitano i cittadini e gli amministratori a raggiungere piazza del Popolo per essere presenti, e sempre più consapevoli, in un momento cruciale della nostra storia.

L’evento sarà trasmesso in diretta da La Casa del Sole, Byoblu, Contro Tv, Radio Border Night. Si prevedono circa 100.000 spettatori.