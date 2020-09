Scontro auto-moto sull’Appia: morto un 45enne di Formia

Formia – La città di Formia è in lutto stamattina. In molti hanno appreso della morte di Giuseppe Testa, un tecnico di computer impegnato anche presso il CED nel Comune di Formia, solo stamattina. Ma l’incidente nel quale il 45enne di Formia è morto si è verificato ieri pomeriggio sull’Appia, tra Formia e Itri, all’altezza della stazione ferroviaria.

Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, uno scooter Aprilia Scarabeo 200 si è scontrato con una Citroen C3. Ad avere la peggio i due uomini in sella allo scooter. Per il 45enne di Formia, tecnico di computer, non c’è stato nulla da fare, mentre il nipote – che viaggiava in sella al motociclo insieme allo zio – è stato necessario il trasporto in eliambulanza al San Camillo di Roma, e al momento le sue condizioni restano riservate.

I carabinieri sono corsi sul posto per gli accertamenti di rito, quelli indispensabili a stabilire la dinamica del sinistro che al momento non è chiara. A supportare le indagini circa le modalità con le quali è avvenuto lo scontro anche le perizie che verranno condotte sui due mezzi coinvolti, recuperati da Palmieri e Treglia.

Ancora non si sa quando verranno celebrati i funerali di Giuseppe Testa che probabilmente verrà sottoposto ad esame esterno per stabilire quali sono state le lesioni fatali. La comunità di Formia si è stretta vicino alla moglie di un uomo conosciuto per il suo riserbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità. Il 45enne lascia la moglie e due figli.