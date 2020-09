Taglio al personale di Conad-Auchan, De Vecchis: “Troppe incertezze per i lavoratori di Fiumicino”

Fiumicino – “Leggiamo con apprensione dei possibili 52 esuberi degli Ipermercati ex Auchan. Troppe incertezze per i lavoratori di Fiumicino, Auchan di Roma e Porta di Roma. Comune e Regione Lazio intervengano tempestivamente con un tavolo ad hoc che scongiuri qualunque taglio del personale”. Lo dichiara il senatore della Lega, William De Vecchis, in una nota stampa.

“Anche a fronte dell’impegno instancabile – conclude De Vecchis – profuso dagli operatori del commercio durante il lockdown risulta ancora più insensato il possibile taglio di questi posti di lavoro. Siamo pronti a sostenere lo stato di agitazione dei dipendenti. Presenterò un interrogazione parlamentare”.

