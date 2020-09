Tpl a Fiumicino, Righini e Feola: “Chiediamo più garanzie per studenti e lavoratori”

Fiumicino – “Auspico vivamente che l’amministrazione regionale del presidente Zingaretti abbia preso ogni tipo di precauzione pensando non solo, e giustamente, alla salute dei nostri concittadini ma anche che i nostri studenti e lavoratori possano raggiungere senza problemi gli istituti scolastici ed i posti lavoro”. È quanto ha fatto sapere in una nota l’onorevole Giancarlo Righini consigliere di fratelli d’Italia della Regione Lazio.

“Una problematica quella dei trasporti che colpisce anche il nostro comune da ben prima della pandemia – aggiunge Roberto Feola del circolo FdI – Patria e Libertà di Fiumicino – e alla quale non si è mai trovata una soluzione concreta e definitiva lasciando letteralmente a piedi molti nostri giovani studenti e lavoratori, tanto è che i mezzi non saranno sufficienti per quanto riguarda il trasporto scolastico prima del 24 settembre”.

“Assieme a Giancarlo Righini chiediamo garanzie da parte di Zingaretti e dall’assessore ai trasporti di Fiumicino affinché questa grave problematica venga risolta e non diventi l’ennesimo fallimento politico delle due amministrazioni”.

