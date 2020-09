Trasporto scolastico a Fondi, dal 15 settembre al via iscrizioni e abbonamenti

Fondi – Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che lo Sportello per le iscrizioni e gli abbonamenti al Servizio di Trasporto Scolastico per l’A.S. 2020/21 entrerà in funzione Martedì 15 Settembre p.v. e sarà attivo per l’intero calendario delle lezioni.

Lo Sportello, ubicato al pianterreno della Casa comunale, sarà aperto al pubblico per il mese di Settembre dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il Giovedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30.

Questi i giorni e gli orari a partire da Ottobre: Martedì e Venerdì 10.30/13.00, Giovedì 15.30/17.30.

Le tariffe sono differenziate in base alle fasce di reddito Isee: fino ad € 5.000,00 (1° figlio € 18.00; 2° figlio € 12.00; dal 3° figlio € 7.50); da € 5.000,01 ad € 10.000,00 (1° figlio € 28.00; 2° figlio € 22.00; dal 3° figlio € 14.50); da € 10.000,01 ad € 15.000,00 (1° figlio € 36.50; 2° figlio € 30.50; dal 3° figlio € 20.00); da € 15.000,01 ad € 20.000,00 (1° figlio € 42.50; 2° figlio € 36.50; dal 3° figlio € 28.50); oltre € 20.000,00 (1° figlio € 48.50; dal 2° figlio € 42.50).

I versamenti degli importi possono essere effettuati con bonifico bancario, tramite conto corrente postale e P.O.S. per pagamenti con tessera bancomat, senza alcuna commissione sulle operazioni.

Il Trasporto Scolastico è un Servizio comunale attivato per facilitare l’accesso e la frequenza alle attività scolastiche nel territorio comunale ed è erogato agli studenti frequentanti la scuola materna e la scuola dell’obbligo e agli alunni portatori di handicap residenti nel territorio comunale.

Il Servizio effettua corse giornaliere per accompagnare gli alunni alle sedi scolastiche e per garantire il loro ritorno al termine delle lezioni. I genitori, gli esercenti la potestà, chi ha il minore in affido famigliare o chi ne fa le veci hanno l’obbligo di condurre e prelevare i minori presso i punti di raccolta programmati agli orari stabiliti.

Il Servizio sarà garantito in stretta osservanza delle vigenti prescrizioni governative in materia di Trasporto Scolastico in merito al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Sars-CoV.