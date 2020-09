Vaticano, il cardinale Tagle positivo al coronavirus

Città del Vaticano – Il cardinale filippino Luis Tagle, prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e presidente di Caritas Internationalis, è risultato positivo al coronavirus. Lo rende noto il portavoce della Santa Sede, Matteo Bruni, spiegando che il porporato “è risultato positivo al Covid-19 tramite tampone faringeo effettuato ieri al suo arrivo a Manila. Il porporato non presenta sintomi e resterà in isolamento fiduciario nelle Filippine, dove si trova“.

Nel frattempo, fa ancora sapere il portavoce del Vaticano, “si sta procedendo alle verifiche necessarie tra quanti sono entrati in contatto con il cardinale nei giorni scorsi“. Bruni ha ricordato anche che lo scorso “7 settembre, Tagle si era già sottoposto a tampone a Roma con esito negativo”.

Il cardinale 63enne, alla guida di “Propaganda Fidei”, è considerato tra i collaboratori più stretti di Papa Francesco, che aveva incontrato per l’ultima volta il 29 agosto. Ad oggi è il primo caso di positività al Covid-19 per un capo dicastero della Curia romana.

“Ogni calvario diventa risurrezione”

“Prego perché i miei occhi di fede vedano come il Signore sta ricreando l’umanità e la creazione tramite questo calvario. Però ogni calvario diventa anche Resurrezione“, aveva detto il cardinal Tagle, in un’intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, realizzata alcuni giorni prima di partire per le Filippine.

Il porporato, risultato positivo al Covid appena giunto a Manila, ha raccontato anche dei genitori novantenni, molto preoccupati quando l’Italia, all’inizio, era l’epicentro della pandemia: “Loro hanno saputo che c’erano stati alcuni morti per il virus e mia mamma mi ha chiesto ‘Ma tu come stai?'”.

Il prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli ha inoltre raccontato ai microfoni di Tv2000 di una sua cugina rimasta vedova a causa proprio della pandemia: “Lei mi ha evangelizzato, con questo messaggio, ‘ho tanta fiducia nel Signore, credo che negli ultimi istanti il Signore ha avvicinato mio marito per portarlo con lui in cielo”.

(Il Faro online)