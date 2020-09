Ad Anzio bandiere a mezz’asta in ricordo di Willy Monteiro Duarte

Anzio – Ad Anzio bandiere a mezz’asta nella giornata di oggi, 12 settembre per onorare Willy Monteiro Duarte, nel giorno in cui si celebrano i funerali del 21enne massacrato e ucciso di botte (leggi qui). “La Città di Anzio si unisce idealmente alla Città di Paliano ed alla famiglia del giovane Willy Monteiro Duarte, barbaramente ucciso a Colleferro, mentre tentava coraggiosamente di sedare un litigio. Si tratta di un fatto infinitamente grave, rispetto al quale dobbiamo profondamente riflettere, che purtroppo rivela il degrado sociale e culturale che sta prendendo piede nei territori e nelle comunità”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che ha disposto le bandiere a mezz’asta al Palazzo Comunale, per la giornata di domani, in segno di lutto, solidarietà e vicinanza alla famiglia Monteiro, che non potrà mai colmare la grave perdita subita.

