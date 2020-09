ArdeaJazz, quinta edizione: ecco il programma

Ardea – Ardea Jazz si farà, nonostante la pandemia. Con le dovute precauzioni e con qualche inevitabile variante, torna l’atteso Festival di musica Jazz che quest’anno celebra il primo lustro. Organizzato dall’Associazione Filarmonica di Ardea con il patrocinio del comune e con il contributo della Regione Lazio, Ardea Jazz propone, Venerdì 25 e Sabato 26 a partire dalle ore 20.00, presso l’area archeologica Casarinaccio con entrata, controllata, in Via Francesco Crispi, due serate all’insegna della buona musica con ospiti fantastici.

Le restrizioni legate al Covid-19 non hanno scoraggiato gli organizzatori che si sono comunque garantiti la presenza di artisti a cinque stelle. Ad aprire la kermesse alle ore 20.00 di venerdì 25 Settembre l’atteso concerto dell’Ardea filarmonica, organizzatrice dell’evento, a seguire, sempre sul palco allestito presso l’area archeologica Casarinaccio, sarà la volta del trio Ionata, Mannutza e Tucci.

Il programma della serata comprende un vasto repertorio che spazia dalle composizioni originali fino all’interpretazione di celebri melodie che hanno fatto la storia della musica e non solo del jazz. La formazione vede Max Ionata al Sax, Luca Mannutza all’organo Hammond e Lorenzo Tucci alla Batteria.

Sabato 26 Settembre alle ore 21.00, a chiudere la 5ᵃ edizione di Ardea Jazz, sarà la splendida Joyce Yuille con gli Hammond Groovers. La cantante afro americana, originaria di New York City nella zona di East Harlem, dalla voce elegante e al tempo stesso potente e passionale, sarà accompagnata, per l’occasione, dagli Hammond Groovers, un gruppo formato da tre tra i più richiesti e talentuosi musicisti sulla scena nazionale e non solo.

Gli Hammond Groovers sono Daniele Cordisco alla chitarra, Antonio Caps all’organo hammond ed Elio Coppola alla batteria. L’ingresso al Festival è come sempre gratuito ma, nel rispetto delle attuali norme di distanziamento sociale è obbligatoria la prenotazione al 347 143 7326 o via mail ardeafilarmonica@tiscali.it. Per saper tutto su ArdeaJazz e restare sempre aggiornati pagina fb: ardeajazz oppure sulla pagina fb: ardeafilarmonica.

