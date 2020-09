Coronavirus in Vaticano, Papa Francesco negativo al test sierologico

Città del Vaticano – Papa Francesco, nei giorni scorsi, si è sottoposto al test sierologico, dopo che il cardinale Luis Tagle è risultato positivo al coronavirus (leggi qui).

Il porporato, che ora si trova nelle Filippine in isolamento fiduciario, aveva incontrato ufficialmente Bergoglio in Vaticano lo scorso 29 agosto. Il test del Pontefice, secondo quanto battuto dalle agenzie stampa, ha dato esito negativo e il Santo Padre è risultato essere in buona salute. (fonte Adnkronos)

Foto © Vatican Media

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Papa & Vaticano