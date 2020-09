Covid-19, Grando: “Nessun cluster nella Rsa San Luigi Gonzaga di Ladispoli”

Ladispoli – “In queste ore sta circolando una notizia, fortunatamente non vera, circa un presunto cluster nella Rsa San Luigi Gonzaga di Ladispoli“. A parlare è il sindaco di Ladispoli, Alessandro Grando, che aggiunge: “Questi i fatti che mi sono stati comunicati poco fa dalla Asl: a seguito della positività al Covid-19 riscontrata in una paziente della residenza assistita, ricoverata presso il Policlinico Gemelli, tutti gli ospiti e gli operatori della struttura sono stati immediatamente sottoposti a tampone rapido“.

“Tutti i 174 test effettuati hanno dato esito negativo. Nonostante questo, a scopo precauzionale, ciascuno dei 174 è stato sottoposto anche a tampone naso faringeo; i risultati sono attesi nelle prossime ore. Voglio quindi tranquillizzare tutti sul fatto che la situazione nella Rsa San Luigi Gonzaga è assolutamente sotto controllo“, precisa il primo cittadino.

“Ringrazio per la consueta professionalità e competenza la Asl Roma 4, che continuerà a monitorare la situazione, nonché la direzione della struttura sanitaria San Luigi Gonzaga che rappresenta un’eccellenza del nostro territorio“, conclude il Sindaco.

