Covid-19, riparte la sperimentazione del vaccino ideato a Pomezia da AstraZeneca

Londra – L’università di Oxford riprende il trial clinico del vaccino, sviluppato insieme all’azienda AstraZeneca, stoppato nei giorni scorsi per la comparsa di una seria reazione avversa in un partecipante alla sperimentazione (leggi qui).

L’indagine del Comitato indipendente si è conclusa e, dunque, seguendo le raccomandazioni degli esperti e della Medicines Health Regulatory Authority (Mhra), l’ente regolatorio britannico che ha dato l’ok non rilevando problemi di sicurezza, i trial clinici ricominceranno in tutto il Paese, annuncia l’università di Oxford in comunicato. Circa 18mila volontari hanno ricevuto la somministrazione del vaccino. (fonte Adnkronos)