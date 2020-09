Fiumicino, al via i lavori di ristrutturazione del lungomare della Salute

Fiumicino – “Inizieranno tra martedì e mercoledì, in maniera graduale, i lavori per la ristrutturazione del secondo tratto di via di Torre Clementina, quello compreso tra piazza Grassi e via del Canale. Contemporaneamente partiranno anche i cantieri sul Lungomare della Salute“. Lo dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“I cantieri di via di Torre Clementina – spiega l’assessore – interesseranno tutta la parte pedonale che sarà ampliata e ammodernata, mentre il tratto da via della Spiaggia a poco dopo la passerella pedonale sarà rialzato con una pavimentazione particolare e il limite di velocità sarà di 30km orari. Con la chiusura di quasi tutta via della spiaggia e lo spostamento sul lato banchina di tutti i chioschi, totalmente nuovi e moderni, il quadrante commerciale sarà fruibile in maniera piacevole per pedoni e famiglie con i più piccoli“.

“La passeggiata sul Lungomare della Salute – prosegue Caroccia – sarà ammodernata e manutenuta dove necessario. Saranno ristrutturate e ripiantumate alcune aree verdi e saranno realizzate un’area giochi per i più piccoli e due aree fitness per gli sportivi che la mattina e nel tardo pomeriggio affollano il lungomare”.

“I lavori, come detto, inizieranno gradualmente – conclude l’assessore – per permettere ai commercianti di spostare gli arredi esterni e organizzarsi per il nuovo assetto. Come promesso, prosegue il progetto di ristrutturazione di tutta Torre Clementina e dopo il primo lotto, che ha già cambiato volto, adesso ci accingiamo a fare lo stesso anche con il secondo tratto”.

