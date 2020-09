Fondi, pubblicati gli elenchi provvisori per i contributi a sostegno della locazione

Fondi – Con riferimento al contributo una tantum per il sostegno alla locazione anno 2020 di cui alla Dgr del Lazio n°176 del 9 Aprile u.s. – con la quale è stato previsto uno stanziamento di risorse in favore di tutti i Comuni del Lazio per sostenere in parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia privata che pubblica per tre mensilità dell’anno 2020 – il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto rende noto che con Determinazione dirigenziale n°930 del 9 Settembre u.s. sono stati pubblicati gli elenchi provvisori degli ammessi (allegato A) e degli esclusi (allegato B).

Gli elenchi riportano il numero progressivo, le iniziali del cognome e del nome e la data di nascita dei presentatori delle domande.

I suddetti elenchi resteranno pubblicati per n°10 giorni consecutivi all’Albo pretorio online del Comune di Fondi per eventuali osservazioni, alla scadenza dei quali con successiva Determinazione dirigenziale verrà pubblicata la graduatoria definitiva alla luce di eventuali osservazioni formulate dagli aventi diritto.

L’atto e i relativi allegati sono consultabili sul portale del Comune di Fondi al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1ME002.sto?StwEvent=102&DB_NAME=n1015099&IdMePubblica=34542&Archivio=.