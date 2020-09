Il fatto

Frontale sulla via Ardeatina: tra i feriti un bimbo di due anni

Feriti nell'impatto anche due adulti, ricoverati negli ospedali locali, per fortuna il bimbo non versa in gravi condizioni di salute.

Ardea – Ha provocato tre feriti, due adulti ed un bambino di poco più di due anni l’incidente avvenuto oggi sabato 12 settembre tra due veicoli in prossimità dell’intersezione con Via Roncigliano, al confine tra il comune di Ardea ed il comune di Albano. “I due veicoli coinvolti – come spiega in una nota il comunicato della Polizia locale di Ardea – , una Renault Clio condotta da un italiano di 50 anni con a bordo il bambino, ed una Volkswagen Golf con a bordo due indiani di 42 e 48 anni, secondo una prima ricostruzione, a causa di un sorpasso azzardato ai sono urtati con violenza frontalmente. Uno dei due indiani appare grave ma anche l’altro con il bambino sono stati immediatamente condotti presso due diversi nosocomi. Presso il Sant’Anna di Pomezia è stato portato uno dei due indiani feriti coinvolti e presso gli ospedali riuniti dei Castelli in sigla Noc, è stato portato il bambino e l’altro indiano, da tre diverse ambulanze del 118 intervenute sul posto. La polizia locale di Ardea è in attesa di comprendere la gravità delle lesioni riportate dai feriti, anche se si apprende che il bimbo non versa in particolari stati di salute, ed ha già accertato a mezzo di etilometro l’assenza di uso di alcol da parte del conducente della Renault Clio presente sul posto. Accertamenti sono in corso presso i nosocomi anche su tracce di alcol o droghe eventualmente risultati dalle analisi di laboratorio in corso sull’altro conducente del Golf”.