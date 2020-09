Italiani di canoa velocità, Burgo: “Imbattuto da tre anni nel K1 1000, sono felicissimo”

Milano – Splendida cinquina per Samuele Burgo ai Campionati Italiani di canoa velocità. In svolgimento all’Idroscalo di Milano, in un campo gara orfano di pubblico, la competizione tricolore pregna della presenza degli azzurri della Nazionale, ha consegnato le prime medaglie nelle prime due giornate.

In attesa delle gare che si disputeranno oggi sui 200 metri, l’atleta delle Fiamme Gialle, finalista ai Giochi di Minsk dello scorso anno, ha conquistato 5 medaglie. Burgo è campione italiano nel K1 Senior, K2 e K4 1000 metri under 23. In doppio l’oro è arrivato con Luca Beccaro, mentre in squadra e sempre con le Fiamme Gialle, il primo gradino è stato conquistato con Andrea Schera, Francesco Porcelli e lo stesso Beccaro.

Nella seconda giornata di competizione, Samuele ha aumentato il bottino di medaglie. Due argenti per lui. E’ salito sul secondo gradino del podio nel K1 500 metri Senior e ha fatto secondo ancora e in team con Schera, Porcelli e Beccaro nel K4 500 Under 23. E’ stata invece ritirata la barca nella gara del K2 500. In squadra con Beccaro. Un team vincente nonostante il ritiro, che ha qualificato la stessa barca per le Olimpiadi di Tokyo. Come gli stessi Burgo e Beccaro raccontavano a Il Faro online (leggi qui) (leggi qui).

Felicissimo Samuele al termine delle premiazioni per le categorie senior: “Contento di essere imbattuto nel K1 1000”. In questo modo scrive sulla sua pagina personale Facebook. Diploma in mano e orgoglio gialloverde. Torna allora la canoa in acqua di regata. Con i sogni olimpici nel cuore.

Prima giornata dei campionati italiani assoluti concludo con 3 🥇🥇🥇 in k1 k2 k4 1000mt. Contento di essere imbattuto nel k1 1000mt per il terzo anno di fila #federcanoa #italiateam #conisocial #fiammegialle Publiée par Samuele Burgo sur Vendredi 11 septembre 2020

(Il Faro online)