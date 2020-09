Latina, al via “Filmdipeso”, la rassegna di cortometraggi sui disturbi alimentari

Latina – Al via la quarta edizione dello short film festival “Filmdipeso”. Dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si accendono i riflettori sui disturbi del peso come sovrappeso e obesità, che interessano ormai quasi un italiano su due.

Il festival si terrà a Latina venerdì 18 e sabato 19 settembre e affronterà, attraverso il linguaggio cinematografico, le grandi tematiche sanitarie e sociali legate ai disturbi del peso, in eccesso o in difetto, e ai disturbi del comportamento alimentare per sensibilizzare l’opinione pubblica e le Istituzioni rispetto a queste malattie, creando consapevolezza.

“Per il Comune e per tutta la città è un onore essere partner di questa manifestazione che, giunta alla quarta edizione, rappresenta ormai una tradizione per Latina, un evento che ogni anno alza ulteriormente l’asticella del livello di comunicazione culturale. Quest’anno, poi, è come se fosse il simbolo di una ripartenza, poiché è di fatto il primo appuntamento culturale dopo i periodi bui e difficili del lockdown – ha dichiarato Damiano Coletta, sindaco di Latina. Sono molto contento che il Comune possa ancora una volta contribuire a creare una cultura della consapevolezza intorno a problematiche socialmente rilevanti come quelle legate ai disturbi alimentari e oggi più che mai attuali, poiché enfatizzate dalla fase acuta dell’emergenza epidemiologica che abbiamo vissuto nei mesi scorsi”.

“Anche quest’anno assicuriamo un contributo di alto profilo quanto a qualità, nazionale e internazionale, con 16 cortometraggi (fiction, animazione, documentario) per metà italiani e per metà provenienti dall’Australia, dalla Francia, dal Sud America e dagli Stati Uniti – dice Stefano Cioffi, regista, fotografo e direttore artistico di “Filmdipeso” -. Quest’edizione resterà impressa nel nostro cuore e nella nostra mente e il cinema anche stavolta sarà al passo con quanto accade nella vita reale. Il cinema può raccontare storie complicate, come questa che tutti stiamo vivendo a causa del Covid-19, con estrema leggerezza e profondità, permettendo a chi guarda e ascolta di capire immediatamente anche argomenti complessi come una pandemia o i disturbi del comportamento alimentare”.

“È sempre importante lasciare una traccia ed è quanto noi ci auguriamo di fare con ‘Filmdipeso’, perché i nostri contenuti sono di grande attualità nella società contemporanea occidentale e la nostra presenza in prima linea su questo fronte e’ un motivo che ci gratifica del lavoro profuso per il successo della manifestazione”, conclude Cioffi.

Molti gli ospiti del mondo della cultura, della nutrizione, del giornalismo e del cinema: tra questi Costanza Rizzacasa, Andrea Casadio, Elisa D’Ospina e poi le case di produzione con i registi e gli sceneggiatori delle opere italiane. Le due giornate di “Filmdipeso” saranno aperte al pubblico, gratuitamente, previa prenotazione sul sito (clicca qui).

