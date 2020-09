Ostia, l’Istituto Mar dei Caraibi non riapre perchè mancano le pareti divisorie

Ostia – E’ ufficiale, l’Istituto Mar dei Caraibi non riaprirà il 14 settembre. Il plesso scolastico da diversi giorni chiedeva il rinvio per la ripresa delle lezioni, manifestando al X Municipio delle complicazioni per la riapertura degli spazi.

A ufficializzare la scelta è stata la dott.ssa Maria Carletti, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mar dei Caraibi”. La Preside ha fatto sapere la notizia attraverso una nota scolastica, pubblicata verso l’ora di pranzo del 12 settembre (leggi qui).

A motivare la decisione una comunicazione ricevuta venerdì dal Municipio X, nella quale si precisa che non è stata possibile la realizzazione delle pareti divisorie nella palestra a causa del ritardo nell’arrivo dei materiali.

“Si tratta di una situazione che poteva essere evitata, avvisando per tempo le famiglie, che ora dovranno riorganizzarsi pagando baby sitter o prendendosi permessi a lavoro”, tuonano i genitori.

“Non è accettabile assistere al continuo scaricabarile a danno solo delle famiglie e ci spiace notare che dal Municipio non vi è stato alcun rispetto anche nei confronti del corpo docente che è stato avvisato solo ieri a tarda serata. Crediamo che qualcuno debba assumersi le responsabilità e pagare per il ritardo con il quale sono giunte le comunicazioni”.

“È assurdo e vergognoso che le famiglie dell’istituto comprensivo ‘Mar dei Caraibi’ di Ostia vengano messe a conoscenza del fatto che la scuola primaria e secondaria non riaprirà prima di martedì 15 settembre e che gli venga comunicato soltanto oggi, cioè a sole 48 ore dall’apertura prevista per lunedì. E tutto ciò perché il Dipartimento capitolino Simu non è stato ancora in grado di realizzare un tramezzo nella palestra previsto e richiesto da tempo dalla Dirigente dell’Istituto. La Presidente del Municipio X Di Pillo e l’Assessore alla Scuola Paoletti farebbero bene a farsi sentire dal Campidoglio, anziché dire sempre che va tutto bene, anche quando va tutto male. Cosa faranno lunedì tutte le centinaia di famiglie coinvolte? Non andranno a lavorare per tenere a casa i propri figli o li lasceranno in Municipio?”. È quanto dichiara Andrea Bozzi, capogruppo civico di” Sogno Comune” in Municipio X

