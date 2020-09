Pomezia – Al via i lavori di riqualificazione del Comparto D, il quadrante collocato tra la complanare della Via Pontina e la Via dei Castelli Romani. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra il sottopasso all’hotel Selene e Via dei Castelli Romani (altezza Asl) e la costruzione di due rotatorie collocate in corrispondenza dell’hotel Selene e lungo l’arteria di nuova realizzazione. I lavori dureranno circa 18 mesi.

“Oggi non avviamo solo un cantiere, ma un intervento urbanistico di primaria importanza – ha spiegato l’Assessore Luca Tovalieri –. La modifica della destinazione d’uso da industriale a servizi privati, che prevede la possibilità di realizzazione di edifici commerciali e direzionali, permette infatti di scongiurare la nascita di una nuova area industriale in prossimità del centro abitato. Aumentiamo così i servizi offerti ai nostri cittadini decongestionando il traffico veicolare nella zona ed ampliando il perimetro urbano”.

“La realizzazione della nuova strada di collegamento – ha aggiunto l’Assessore Federica Castagnacci – e la costruzione delle due rotatorie garantiscono una maggiore sicurezza e una maggiore fluidità del traffico, rendendo Pomezia sempre più vivibile. Non solo, grazie a questo intervento possiamo risolvere anche la problematica degli allagamenti in zona sottopasso a salvaguardia della pubblica incolumità dei cittadini”.

“Partono i lavori per uno degli interventi più importanti della viabilità centrale di Pomezia – ha evidenziato il Sindaco Adriano Zuccalà –. Il miglioramento del Comparto D è strategico per la crescita della nostra Città in termini di servizi e viabilità”.

Sono stati già installati i semafori in corrispondenza del sottopasso – conclude il Sindaco -, che saranno in funzione a breve, per intervenire fin da subito sul rischio grandi piogge; seguiranno la costruzione di una rotatoria per decongestionare il traffico veicolare e un intervento privato per la riqualificazione dell’intera zona, che porterà investimenti ma soprattutto nuovi posti di lavoro. Il nostro ringraziamento va a tutti gli attori coinvolti che, a vario titolo in questi 2 anni, hanno contribuito e contribuiranno a questo importante progetto”.​

