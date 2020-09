Regione Lazio, Simeone (FI): “Da due anni aspettiamo la nomina del direttore dell’area Fondi-Sud Pontino. Perché questo ritardo?”

Regione Lazio – “A seguito della legge di stabilità 2019 (l.r. 13/2018) e della delibera di giunta regionale 43/2019 sono stati introdotti elementi di specificità per il Consorzio di bonifica del Lazio Sud Ovest. In particolare con l’art.2 della delibera 43/2019 si è provveduto all’istituzione di due aree (ovvero Latina – Agro Pontino e Fondi – Sud Pontino), mentre all’art.37 si è stabilito che ‘la struttura organizzativa è diretta e coordinata da un direttore dell’area geografica funzionale di Latina e da un direttore dell’area geografica funzionale di Fondi’.

Ebbene a distanza di due anni la procedura è ancora ferma e non è stata indicata la figura del direttore dell’area geografica funzionale di Fondi. Ho sottoscritto un’interrogazione del collega Enrico Forte con la quale si chiedeva al presidente Zingaretti e alla giunta regionale di conoscere le motivazioni della mancata applicazione della delibera di giunta regionale 43/2019.

Di fatto oggi nel corso del question time la giunta regionale non ha dato una risposta chiara nel merito.

A questo punto è lecito chiedersi perché dopo 2 anni non si provvede alla nomina del direttore dell’area di Fondi del Consorzio di bonifica?

Vorremmo quindi dall’assessore Onorati chiarimenti su alcuni aspetti: 1) E’ stato nominato un unico direttore generale al quale viene corrisposto uno stipendio che è la somma delle retribuzioni spettanti ai due direttori previsti dallo Statuto; 2) Si è proceduto ad assunzioni di personale in violazione delle norme sull’evidenza pubblica e sulla parità di condizioni. Non si possono violare le leggi, soprattutto un ente pubblico economico deve dar conto delle proprie azioni.

Da parte mia c’è l’intenzione di andare fino in fondo sulla vicenda ed eventualmente procedere alla presentazione di denunce specifiche alla magistratura”.

Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politica sociale, integrazione sociosanitaria e welfare.

