Ritorno tra i banchi, Coronas: “Un augurio agli studenti del nostro territorio. Sarò al loro fianco”

Fiumicino – “Lunedì 14 settembre i nostri ragazzi torneranno tra i banchi di scuola e nonostante tutte le difficoltà che dovranno affrontare, a loro va il mio più sincero augurio per quello che sarà un anno scolastico diverso da solito”. Lo dichiara in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“A circa due settimane dall’avvio delle lezioni, – prosegue il Capogruppo – come consigliere comunale, mi prendo l’impegno di fare un giro sul territorio, scuola per scuola, al fine di controllare personalmente se vengano rispettate tutte le normative anti-Covid e per raccogliere eventuali criticità da segnalare poi all’Amministrazione”.

“Tutto questo verrà messo in atto per avere un controllo totale del territorio – conclude Coronas -. Sarà un aiuto per l’Amministrazione, ma anche un occhio attento sulle cose che potrebbero essere migliorate, per far vivere al meglio ed in sicurezza la scuola ai nostri studenti.

