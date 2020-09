Tpl Fiumicino: dal 14 settembre linea 9 fino a Fiera di Roma, linea 5 fino alla stazione Lido Nord

Fiumicino – “In corrispondenza con la ripartenza delle scuole il prossimo 14 settembre, abbiamo deciso di rafforzare alcune tratte già servite dai mezzi regionali del Cotral per agevolare gli spostamenti dei nostri studenti verso le scuole di Ostia e Roma centro”. Lo dichiara l’assessore alla Scuola e al Trasporto Paolo Calicchio.

“Sono state effettuate infatti – spiega – alcune modifiche sui percorsi della linea 5 e della linea 9 del Trasporto pubblico locale. Grazie alla collaborazione della Trotta Bus Service che gestisce il servizio, da lunedì i ragazzi e le ragazze che per andare a scuola si devono recare nel Municipio X e nel resto della Capitale saranno dunque facilitati. In particolare la circolare 2 Isola sacra (linea 5), con capolinea presso la passerella pedonale in viale Traiano e che effettua numerose fermate all’Isola sacra, nel suo percorso si allungherà fino alla stazione di Lido Nord, permettendo agli studenti che frequentano le scuole di Ostia una maggior facilità nel raggiungere gli istituti scolastici”.

“La linea 9 Fiumicino-Stazione Parco Leonardo, invece, proseguirà fino alla stazione della Nuova Fiera di Roma – conclude Calicchio – consentendo ai ragazzi di prendere il treno per Roma pagando la tariffa ridotta del circuito Metrebus. Tutti gli orari e le fermate sono consultabili sul sito della Trotta (leggi qui)”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino