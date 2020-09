Anzio, la Pro Loco istituisce il premio giornalistico “Tito Peccia”

Anzio – Nel corso della riunione del Consiglio direttivo della Pro Loco “Città di Anzio” del 22 luglio, il Consiglio e il Collegio dei revisori dei conti hanno approvato all’unanimità la proposta del presidente Augusto Mammola per l’istituzione del premio giornalistico “Tito Peccia” in memoria del suo addetto stampa recentemente e prematuramente scomparso.

“E’ sembrato doveroso tributare tale riconoscimento ad un amico e giornalista che, per venti anni, è stato sempre presente, in prima fila, alle manifestazioni e iniziative di solidarietà e che con la sua penna arguta, ironica ed imparziale, e la sua inseparabile macchina fotografica ha raccontato e testimoniato la vita e le attività della Pro Loco”, hanno spiegato gli organizzatori.

Il premio sarà inserito nell’ambito degli enti locali, in particolare quello del terzo settore. Il regolamento sarà elaborato a cura del professor Tommaso Amato e del presidente del Collegio dei revisori dei conti Claudio D’Angiolella.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio