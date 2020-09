Ardea, nuova sede comunale, Possidoni ai cittadini: “Rispondo alle vostre domande”

Ardea – L’assessore Alessandro Possidoni, attraverso la sua pagina Facebook, ha risposto ai numerosi dubbi dei cittadini riguardo alla nuova sede comunale e al sistema di prenotazione online “TuPassi”.

Quando verranno messe le indicazioni stradali per la nuova casa comunale?

“Alcuni cittadini ancora non hanno chiaro il posizionamento della nuova sede comunale – scrive Possidoni – che si trova in via Salvo D’Acquisto. In particolare, per raggiungere gli uffici comunali, dovete entrare nella stradina dei Carabinieri e, in fondo a sinistra, troverete il cancello di ingresso del Comune di Ardea. Ad ogni modo, a partire da lunedì 14 Settembre verranno installati dei cartelli stradali con l’indicazione della casa comunale, in modo da rendere più semplice il raggiungimento di questa”.

Ho letto della possibilità di prenotare un appuntamento per l’emissione della carta di identità (o altri servizi) tramite la nuova app TuPassi. Ma come fa un anziano? Ed una persona che non sa usare il computer o la app o il totem?

“Questa è una domanda che mi avete posto in molti. La scelta di TuPassi da parte dell’Amministrazione ha preso in considerazione una serie di vantaggi che essa presenta, come per esempio la possibilità di fare prenotazioni per altri. Questo significa che il cittadino che non riesce a fare una prenotazione per difficoltà personali nell’utilizzo della App, può chiedere ad un conoscente o ad un parente la cortesia di fare la prenotazione a suo nome. Non so quanti già avevano notato questa opzione della ‘Prenotazione per altri’, ma sappiate che permette di superare questa difficoltà che alcuni hanno sollevato”.

Avevo preso un appuntamento per fare la carta di identità prima del lancio del sistema TuPassi. Si sta avvicinando la data del mio appuntamento. Devo riprenotarmi utilizzando TuPassi oppure l’appuntamento già preso rimane valido?

“Se avevate ricevuto un appuntamento prima dell’attivazione di TuPassi, il vostro appuntamento rimane valido e non è necessaria nessuna conferma, né è necessario prenderne un altro attraverso il sistema TuPassi. Continuate a farmi le vostre domande”.

“Continuate ad aiutarmi a far conoscere questa nuova modalità di prenotazione degli appuntamenti tra i cittadini di Ardea. Tutti, Amministrazione e cittadini, ne trarranno significativi benefici”, conclude Possidoni.

