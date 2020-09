Ardea, Possidoni: “Con il sistema ‘TuPassi’ niente più file negli uffici comunali”

Ardea – “Come avevo promesso ad Agosto, anche nel nostro Comune siamo partiti con il sistema di prenotazione online TuPassi: in tanti mi avete scritto ringraziandomi per questo servizio, alcuni di voi addirittura personalmente. E questo mi ha confermato ulteriormente la necessità di partire subito con questo servizio dal giorno 8 settembre”. Lo comunica l’assessore Alessandro Possidoni attraverso la sua pagina Facebook.

“Voglio darvi qualche numero, relativamente al servizio delle carte di identità – scrive l’Assessore -: dal giorno 8 settembre al giorno 11 settembre (quattro giorni) sono state emesse circa 95 carte di identità (elettroniche e cartacee). Per farvi capire l’impatto che l’apertura allargata e il sistema TuPassi hanno avuto considerate che la settimana precedente (senza Tupassi e con orario ridotto) erano state emesse circa 50 carte di identità”.

“Non è solo una questione di numeri, ma anche una questione di metodo: per la prima volta gli operatori stessi conoscono, con buona approssimazione, il carico di lavoro giornaliero e gli stessi cittadini sanno quando doversi recare agli uffici per fare la carta di identità. Inoltre, conoscere i carichi di lavoro è fondamentale all’Amministrazione per poter distribuire correttamente le nuove risorse che arriveranno con i concorsi”.

“Questa settimana sui social non ho più letto di persone che si sono presentate davanti al cancello del Comune alle 5 del mattino: questa ‘abitudine’, figlia di una cattiva gestione del rapporto cittadino-uffici comunali, dobbiamo cancellarla e dobbiamo impegnarci ad utilizzare la prenotazione elettronica. A breve pubblicherò un tutorial per la prenotazione da cellulare e le domande più frequenti che mi avete fatto questa settimana su TuPassi e sulla nuova casa comunale”.

“Questa settimana – conclude Possidoni – stamperemo del materiale cartaceo informativo che troverete in Comune e in varie attività commerciale per pubblicizzare al massimo il nuovo sistema di prenotazione TuPassi. Voglio ringraziare ancora una volta tutte le persone che hanno permesso di attivare il servizio TuPassi, soprattutto i nostri impiegati comunali che hanno imparato rapidamente imparato ad utilizzare il sistema. Sono fiero di tutti voi e vi ringrazio del lavoro che fate ogni giorno”.

