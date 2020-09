Chris Evans nudo (per sbaglio) su Instagram: social in delirio

Hollywood – Capitan America si sbaglia e pubblica foto di nudo su Instagram. Chris Evans, che si è consacrato interpretando uno dei personaggi più carismatici nella saga degli Avengers, diventa protagonista per un autogol social.

Sulle stories della star, infatti, spunta una foto di nudo che immediatamente finisce nel radar dei follower. La marcia indietro è rapida ma non sufficientemente veloce per evitare che l’immagine venga catturata e diffusa anche sugli altri social. E l’attore, in pochi minuti, vola in cima alle tendenze di Twitter. (Fonte: Adnkronos)