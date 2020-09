Crociato rotto, Zaniolo operato Innsbruck: intervento “tecnicamente riuscito”

Roma – Nicolò Zaniolo è stato operato a Innsbruck e l’intervento al legamento crociato, appena terminato, è da considerarsi “tecnicamente riuscito”. Lo riporta Sky Sport in una breaking news. “All’inizio non ho avuto il tempo di pensare, poi più tardi mi sono detto “noooo, di nuovo, mi tocca ricominciare da capo”, aveva detto Zaniolo pochi giorni fa in un’intervista al “Corriere dello Sport”, raccontando la seconda rottura del legamento crociato, stavolta al ginocchio sinistro (leggi qui), durante il match dell’Italia contro l’Olanda ad Amsterdam.

“So già tutto e che sarà dura, ma voglio pensare che sarà un’esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia”. E smentisce di aver pensato di farla finita con il pallone: “non ho mai pensato di smettere, neppure quando ho capito che cosa mi era capitato, di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore. Poi diciamo che ho finito le ginocchia, ho già pagato un conto salatissimo con la sfortuna“. (fonte Adnkronos)