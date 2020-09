Ardea – E’ stato un lungo giro nel comprensorio di Colle Romito quello di Romano Catini: oggetto del “tour” lo stato di degrado dovuto all’abbandono incontrastato di rifiuti da parte dei soliti incivili, all’interno del comprensorio stesso e delle campagne circostanti.

“Ho interessato anche il Sindaco di questo problema – spiega Catini – ed i responsabili del controllo per la raccolta, ma purtroppo i rifiuti restano intorno alle campane o gettati addirittura nei prati.

Certo è che anche il comprensorio di Colle Romito è diventato una discarica a cielo aperto. L’erba depositata nelle famose 35 piazzole che viene ritirata dalla direzione di comprensorio, e portata a loro spese a discarica non fa certo bella mostra.

Malgrado le richieste inoltrate a tutti i livelli il territorio viene deturpato: non c’è nessun controllo da parte delle autorità, cosa questa che rende questo luogo, malgrado gli impegni profusi dal personale del consorzio, una discarica a cielo aperto.

Questa mattina sono giunte segnalazioni che nell’area dove la concessionaria domenica mattina nel periodo estivo fa parcheggiare un auto compattatore per la raccolta del materiale non riciclabile, sono stati rinvenuti, poggiati vicino al muro, diversi ingombranti.

Le campane non vengono lavate, e ancor meno ripulito tutto intorno. Mi auguro – conclude il presidente Romano Catini – che qualcuno voglia prendere in considerazione questo comportamento da incivili sanzionando i responsabili, oltre che ordinare alla concessionaria di ripulire giornalmente i rifiuti che dovrebbero essere caricati e portati via.

A cornice delle discariche e dei rifiuti abbandonati, il cantiere della erigenda scuola elementare abbandonato da un decennio che accompagna lo scempio ecologico di tutto il territorio, svalutando di fatto le proprietà dei consorziati e non”.