Fondi, divieto di transito per il Giro d’Italia femminile: ecco dove e quando

Fondi – L’Amministrazione comunale di Fondi rende noto ai cittadini e ai villeggianti che in data 11 Settembre u.s. il Dirigente della Polizia Locale Giuseppe Acquaro ha emesso un’ordinanza (n°135) di Divieto di transito e di sosta su alcune strade in occasione del passaggio della 5ª tappa del XXXI Giro D’Italia Femminile.

La competizione ciclistica internazionale si svolgerà martedì 15 settembre 2020 e interesserà anche diverse strade del territorio del Comune di Fondi, di cui alcune di proprietà comunale, con il transito di un gran numero di mezzi partecipanti (motoveicoli, automezzi ufficiali e carovana del giro al seguito) interessando: dalle ore 12.18 circa la via Flacca (località Tor Canneto) con direzione Sperlonga; dalle ore 14.00 circa via Sant’Olivae via Colle Troiano.

Il transito della carovana rosa comporterà ovviamente una serie di disagi alla circolazione dovuti alla chiusura al traffico di tutte le strade comprese nel percorso e all’istituzione di divieti di sosta, la cui violazione comporterà la rimozione forzata dei veicoli.

Al fine di evitare i suddetti disagi e’ consigliabile non circolare nelle arterie interessate durante il periodo di chiusura delle stesse, anticipando gli arrivi e posticipando le partenze.

Per garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza stradale oltre che per motivi organizzativi, nel corso del Tavolo tecnico tenutosi in Questurail giorno 10 Settembre u.s. Con tutte le FF.OO. Del territorio è stato infatti chiesto ai Comuni interessati di predisporre con Ordinanza la sospensione della circolazione e della sosta– prima del passaggio della corsa e fino ad un quarto d’ora dopo il passaggio dell’autoveicolo indicante “Fine gara ciclistica” – a veicoli, persone e animali, in entrambi i sensi di marcia lungo l’intero percorso di gara.

Considerata l’importanza della manifestazione e la prevedibile affluenza di bagnanti sulla S.R. 213 Flacca, essendo la stagione balneare ancora in corso, con eventuale sosta di autoveicoli sui margini della strada litoranea, si è ritenuto opportuno a salvaguardia della pubblica incolumità e per consentire la sicurezza durante lo svolgimento della tappa ciclistica inibire la circolazione a veicoli e persone e istituire il divieto di sosta lungo il percorso.

L’Ordinanza prevede pertanto per il giorno Martedì 15 Settembre 2020:

– dalle ore 9.00 e fino al termine del transito della gara ciclistica, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata per i veicoli su entrambi i lati della via Flacca compresi tra la chilometrica 0+400 circa (località Tor Canneto) e la chilometrica 10+950;

– dalle ore 11.00 e fino al termine del transito della gara ciclistica, l’istituzione del divieto di transito sul tratto della via Flacca compresa tra la chilometrica 0+400 circa (località Tor Canneto) e la chilometrica 10+950;

– dalle ore 12.00 e fino al termine del transito della gara ciclistica, l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Sant’Oliva e di via Colle Troiano;

– dalle ore 12.30 e fino al termine del transito della gara ciclistica, l’istituzione del divieto di transito su via Sant’Oliva e via Colle Troiano.

Al fine di contenere i disagi causati dalla sospensione della circolazione e dall’attivazione dei divieti di sosta lungo il percorso della tappa si raccomanda in particolare di non parcheggiare l’automobile su entrambi i lati della S.R. 213 Flacca da Tor Canneto all’altezza del lido Palm Beach e delle vie Sant’Oliva e Colle Troiano e di non transitare negli orari interessati nelle strade interessate dal percorso.

