Ladispoli, sabato 19 settembre la giornata dell’Avis

Ladispoli – L’Avis informa gli attuali ed aspiranti donatori che la prossima donazione si terrà con nei locali della nuova sede in Via Vilnius, 5 a Ladispoli (al Cerreto) sabato 19 Settembre dalle 7 alle 11.

Per rispettare le norme “anti-Covid” e tutelare la salute di donatori, volontari e staff medico abbiamo dovuto introdurre un sistema di prenotazioni su 2 fasce orarie: 7-9 e 9-11, preghiamo pertanto chi volesse venire alla raccolta di scrivere ad avisladispoli@gmail.com per essere inseriti nella lista.

Verrà effettuato il test sierologico per la ricerca di anticorpi anti Sars-CoV-2 a tutti i donatori che interverranno.

Ricordate di presentarvi con la mascherina il giorno della raccolta.

Durante la raccolta verranno rilasciate dichiarazioni utili al riconoscimento dei crediti formativi ed il giustificativo per l’assenza dal lavoro.

L’Avis Comunale di Ladispoli è sempre a disposizione per informazioni, richieste e segnalazioni. Per info: 339/2322745 – avisladispoli@gmail.com- Facebook “Avis Comunale Ladispoli”