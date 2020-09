Nuove fermate nelle stazioni di Roma per il Tpl di Fiumicino

Fiumicino – “Le novità del Tpl annunciate dall’assessore Calicchio e che entreranno in vigore il prossimo 14 settembre rappresentano un cambiamento importante per il trasporto della nostra città”. Lo dichiara Barbara Bonanni, presidente della Commissione Trasporti.

“Attraverso due linee urbane sarà possibile raggiungere le stazioni romane Lido Nord (con la linea 5 di Isola Sacra) e Fiera di Roma (con la linea 9 di Fiumicino – Parco Leonardo) – ricorda Bonanni -. Una notevole agevolazione per i nostri studenti e per i pendolari”.

“Voglio ringraziare l’assessore Paolo Calicchio e l’area tecnica di competenza per aver portato avanti le istanze dei cittadini e della Commissione Trasporti – aggiunge la presidente – facendosene promotore verso gli altri enti competenti”.

“In qualità di presidente della Commissione Trasporti non posso che essere soddisfatta per il risultato raggiunto e sono certa che il confronto sempre produttivo, tra la commissione e l’area di riferimento, consentirà di conseguire molti altri obiettivi – conclude Bonanni -. Sono pronta a sostenere ed analizzare ogni criticità che possa emergere attraverso proposte utili al miglioramento dei collegamenti perché ritengo fondamentale promuovere un modello di mobilità sostenibile per ridurre l’impatto ambientale e sociale generato dall’eccessivo utilizzo dei mezzi privati”.

