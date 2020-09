Pomezia, Mengozzi: “No al pagamento anticipato della mensa scolastica”

Pomezia – “La mensa scolastica a Pomezia si pagherà in anticipo, punto. Questa la risposta dell’Amministrazione comunale ieri, durante i lavori della cabina di regia convocati per discutere di argomenti connessi all’emergenza Covid”. È quanto si legge in un post di Facebook del consigliere comunale di Pomezia Stefano Mengozzi.

“Non voglio affrontare la questione del nuovo metodo di pagamento che è stato scelto – prosegue l’esponente del Pd -, se sia davvero utile e conveniente per le famiglie. Basti però dire che l’intero Consiglio Comunale, come d’abitudine ormai, è stato tenuto all’oscuro della decisione, apprendendolo insieme alle famiglie a bando già uscito, solo dopo che è stata pubblicata la nota esplicativa”.

“Lo ritengo un sistema da rivedere, in toto, che può convenire forse ad alcune famiglie ma che antepone la certezza dell’incasso alla prestazione. Ma aldilà di questo, ho solo chiesto di sospenderne l’applicazione per l’anno scolastico che prenderà avvio lunedì: l’alta probabilità di sospensione delle lezioni per il covid-19, insieme alla mancata regolazione dei conguagli, rischia di creare caos e danno alle famiglie”.

“Ma la risposta è stata chiara – conclude il Consigliere -: la mensa si pagherà con questo sistema. Punto. Inutile cercare dialogo, a Pomezia il muro tra Amministrazione e cittadini è sempre più alto”.

