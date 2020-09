Rischio sovraffollamento alla stazione ferroviaria, la proposta di Minturno libera

Minturno – Con l’arrivo di settembre e con la ripresa, per molti, del lavoro, dell’università e di impegni vari, la stazione ferroviaria di Minturno torna ad essere altamente utilizzata (anche dai residenti dei paesi limitrofi del Basso Lazio e dell’Alto Casertano) . Una situazione questa che sta facendo salire la preoccupazione per il rischio sovraffollamento.

In particolare, a intervenire sull’argomento è il comitato civico di “Minturno libera”, che sottolinea come, con la prossima riapertura delle scuole, la situazione rischia di peggiorare ulteriormente, nonostante i treni sia già da ora molto pieni. “A ciò va aggiunto – fanno sapere dal movimento – che le nuove linee guida di Trenitalia, in vigore a partire dall’8 settembre, hanno, di fatto, abolito il distanziamento sociale sui treni, prevedendo la possibilità che le vetture possano riempirsi fino all’80%“.

Una situazione che, per Minturno libera, a stretto giro, rischia davvero di diventare insostenibile. Ma allora che fare? “Atteso che, il distanziamento sociale è secondo noi una misura sacrosanta, a nostro avviso urge intervenire quanto prima. Noi proponiamo a chi di dovere di instaurare un tavolo con regione e Trenitalia, chiedendo di mettere a disposizione degli utenti della stazione di Minturno nuovi treni e/o farne fermare altri. Ad esempio, si potrebbe prevedere la sosta a Minturno per gli Intercity o allungare la corsa di tutti i treni regionali che nascono o muoiono nella stazione di Formia“.

E ancora: “Questa nostra proposta trova riscontro anche nelle linee guida del decreto del 7 settembre del Presidente del Consiglio dei Ministri che, in materia di trasporto pubblico auspica l’aumento delle corse dei mezzi di trasporto. Dal canto nostro, non possiamo che essere d’accordo. In primis va salvaguardata la salute dei propri concittadini, per questo – concludono – auspichiamo che venga presa una decisione con celerità”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Minturno