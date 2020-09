Torrimpietra, Severini: “Incidente al maledetto incrocio, ma i vigili dove sono? Pronta un’altra interrogazione urgente

Fiumicino – “La drastica situazione che si viene a creare tutti i fine settimana al solito ponticello di Torrimpietra, nonostante le innumerevoli segnalazioni, è solo peggiorata. L’apoteosi si è raggiunta oggi, domenica 13 settembre, quando intorno alle ore 16 si è verificato un incidente, speriamo non grave, proprio a quell’incrocio: coinvolte 2 macchine e una moto. Inutile sottolineare come il traffico sia andato in tilt”. Lo afferma il capogruppo della lista civica Crescere Insieme, Roberto Severini.

La cosa inaccettabile è che sul posto non erano presenti i vigili, né durante l’incidente, né a gestire il traffico che ha bloccato la circolazione durante la giornata.

Eppure la presenza dei vigili era stata più volte promessa in consiglio, almeno per tutta la durata dei weekend estivi. Addirittura fui oggetto di battute da parte della Magionesi che mi schernì dicendo che solo io non li vedevo i vigili e mi sarei dovuto informare bene… Perché l’Amministrazione fa finta di non sentire? Non si può ignorare un problema così critico come la sicurezza del nostro territorio.

A tal proposito, presenterò un’interrogazione urgente per chiarire una volta per tutte perché su quell’incrocio non si sia mai vista una pattuglia dei vigili. E’ ora che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità e si attivi per tutelare la sicurezza di tutto il territorio di Fiumicino.