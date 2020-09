Novità make-up e skincare by Deborah Milano.

Scopriamo insieme le ultime novità proposte da Deborah Milano (leggi qui) per quanto riguarda la cura del viso, il trucco del viso, degli occhi e delle labbra (leggi qui).

La crema viso

Il Gel Ultra-Idratante 72 ore (11 euro) è una crema in gel adatta alle pelli da normali a miste, dalla texture fresca che si assorbe rapidamente e garantisce un’idratazione intensa e continua per 72 ore. E’ arricchita con un complesso Anti-Inquinamento che rafforza la barriera cutanea, ed un mix di acidi ialuronici a diversi pesi molecolari che svolgono un’azione rimpolpante e mantengono la pelle levigata e tonica (leggi qui).

Le terre per il viso

Le Maxi Terre Safari (14,50 euro) sono delle terre compatte dal finish opaco che richiamano i toni caldi della savana, e sono declinate nelle colorazioni Medium Rose Tan, Medium Beige Tan e Dark Tan, per adattarsi ad ogni tipo di incarnato. Queste terre hanno una texture waterproof e contengono un SPF15 (leggi qui).

Il mascara

Il My Power Volume (14 euro) è il nuovo mascara dotato di un applicatore di ultima generazione e di una formula a base di oli e di fibre di bambù, che lo rendono un vero trattamento per le ciglia: gli oli di maracuja e marula nutrono le ciglia dalla radice rinforzandole, e le fibre di bambù donano elasticità prevenendone la caduta. Grazie al suo scovolino è possibile ottenere un effetto volumizzante effettuando dalla radice dei movimenti a zig zag per salire lentamente verso le punte, o un effetto allungante utilizzando la parte convessa dello scovolino in elastomero dalle radici alle punte, o delle ciglia ad effetto ventaglio se utilizza prima la parte dritta dello scovolino e solo successivamente si pettinano e si allungano le ciglia con la parte convessa dell’applicatore.

I lipstick

L’Aqua Tint Lipstick (12,50 euro) è una tinta labbra sotto forma di pennarello, arricchita con aloe vera dall’ azione idratante, e dalla texture leggera che regala un comfort assoluto. Grazie all’ apposito applicatore è possibile effettuare una stesura perfetta e precisa del prodotto, che è declinato in 8 tonalità dai nude ai fucsia, ai rossi intensi.

Gli smalti

La GELliscious Collection comprende una serie di smalti (6 euro ciascuno) facili da applicare, estremamente pigmentati, dalla brillantezza assoluta e con un effetto “plumping”. Sono presenti 8 colorazioni dai nude ai fucsia, dagli arancioni ai rossi.

(Il Faro Online)