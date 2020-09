Al via le scuole di Ladispoli e Cerveteri, Pascucci: “Lavorando insieme andrà tutto bene”

Da oggi 14 settembre, riaprono le scuole di Ladispoli e Cerveteri, che si preparano ad affrontare una sfida educativa tutta nuova, ridisegnata dal Covid-19.

Cerveteri

Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci ha scelto di parlare alla cittadinanza direttamente dal suo diario di bordo social, con cui ha augurato un sereno inizio di anno scolastico a docenti, alunni e genitori, ricordando a tutti di restare vigili.

“Ragazzi buonasera, chissà come affronterete questo 14 settembre 2020, ogni nostro e vostro punto di riferimento è svanito, ma ora tornerete nelle scuole e ritroverete tutto: professori, banchi e aule. Anche se tutto apparirà uguale ricordate che il Covid-19 non è ancora stato sconfitto, dobbiamo usare le mascherine e mantenere una distanza di sicurezza e la guardia alta“.

“Vi invito però ad essere sereni, e vi ringrazio perché avete rispettato il grande cambiamento mai vissuto in questa generazione, rinunciando alla vostra libertà – ha continuato il Sindaco -, proteggendo i nonni di tutti e la comunità. Per questo vostro sforzo noi cercheremo di darvi altrettanto, abbiamo lavorato senza sosta perché tutto fosse in ordine e continueremo a farlo“.

“Voglio parlare ai genitori, capisco l’apprensione ma l’Amministrazione ha lavorato per la sicurezza dei vostri figli. Abbiamo assicurato i servizi dei trasporti e la mensa sin dal primo giorno – ha spiegato il Primo Cittadino -, il tutto in sicurezza ma ci aspettano settimane e mesi impegnati, una sfida continua, che dovremo affrontare insieme”.

“Invito tutti all’unità, solo uniti possiamo garantire la buona riuscita di ogni iniziativa, solo lavorando tutti insieme potrà andare, davvero, tutto bene” ha concluso Pascucci.

Ladispoli

Anche l’Amministrazione di Ladispoli ha lavorato fino all’ultimo secondo per non lasciare indietro nessuno e consentire a tutti gli istituti di ripartire insieme il 14 settembre.

Infatti per assicurare un rientro in sicurezza a tutti i ragazzi e a tutti i bambini del comune, il Sindaco Alessandro Grando e molti volontari, insieme ai membri della Protezione Civile “La Fenice” hanno sistemato tutto dai banchi, alla segnaletica, affinché domani anche la scuola di Via Lazio potesse ripartire insieme a tutti gli altri istituti, dopo i lavori di riqualificazione”.

“La partenza è andata nel complesso molto bene“, con queste parole l’assessore alla Pubblica istruzione, Fiovo Bitti, ha commentato l’inizio dell’anno scolastico a Ladispoli.

“Naturalmente – ha proseguito Bitti – i primi giorni sono di rodaggio e servono soprattutto per individuare alcune piccole migliorie, ad esempio nell’utilizzo delle diverse entrate disponibili. In queste ultime settimane, di concerto con le direzioni didattiche, sono stati fatti molti sforzi per garantire l’inizio delle lezioni scolastiche in classe”.

“I nostri ragazzi, dopo questi lunghi mesi lontano dalle aule, avevano bisogno di normalità e il tornare in classe è stato per loro come una festa. Un grazie ai dirigenti scolastici, al personale, agli allievi e alle allieve e ai genitori“.

(Il Faro online)