Assembramenti fuori le scuole di Fiumicino, Parente: “Chiudere le strade al traffico”

Fiumicino – “Con la riapertura delle scuole, riprende il servizio della Polizia Municipale e dei volontari nelle zone in cui sono previsti limiti alla circolazione dei veicoli negli orari di entrata e di uscita degli alunni a scuola”. A spiegarlo è il delegato del Sindaco di Fiumicino alla sicurezza, Domenico Parente.

“Già dallo scorso anno, mi sono dedicato, insieme all’assessore Paolo Calicchio, all’attuazione della normativa che disciplina le cosiddette ‘zone scolastiche’, vale a dire zone urbane in prossimità delle quali si trovano edifici adibiti a uso scolastico – ha spiegato il Delegato del Sindaco -, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine”.

“In tali zone deve essere garantita una particolare protezione dei pedoni. In particolare, nelle zone scolastiche potranno essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definiti con ordinanza del sindaco”.

“La prima sperimentazione della chiusura al traffico, ha avuto luogo lo scorso anno davanti alla scuola di Fregene – ha continuato -. Ad essere sinceri, l’iniziativa non ha incontrato, stranamente, il favore di alcuni insegnanti, almeno in un primo momento; mentre la stragrande maggioranza dei genitori ha accolto la novità con grande entusiasmo”.

“Ed è stato veramente bello vedere gli alunni raggiungere l’entrata della scuola senza doversi preoccupare di evitare le auto in sosta o peggio – prosegue Parente – ancora quelle che sopraggiungevano e parcheggiavano ovunque, spesso intralciando il transito dei pedoni”.

“Ritengo tale limitazione alla circolazione dei veicoli un segno di civiltà e di rispetto, oltreché di protezione della salute e dell’ambiente, ma soprattutto un ottimo esempio per i bambini ed i ragazzi. La riapertura delle scuole, avvenuta in data odierna, con la necessità di rispettare le regole anti contagio, ha provocato, come era prevedibile, assembramenti all’ingresso delle scuole”.

“A Fregene invece, proprio grazie alla chiusura della strada, è stato possibile gestire agevolmente e in sicurezza l‘ingresso degli alunni, senza alcun problema di assembramento. È pertanto auspicabile che l’ordinanza relativa venga estesa a tutti gli edifici scolastici del territorio”.

