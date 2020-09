Covid-19 nel Lazio, rientro a scuola, D’Amato: “Al momento non ci sono criticità”

Roma – “Al momento non risultano all’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio comunicazioni da parte dei servizi di prevenzione delle Asl circa criticità nelle scuole“. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Sono stati segnalati solamente alcuni assembramenti all’entrata degli Istituti legati soprattutto a gruppi di genitori. Un primo bilancio – conclude l’Assessore – verrà stilato in serata. I servizi di prevenzione delle Asl si riuniscono quotidianamente ogni mattina in videoconferenza per condividere l’operatività degli interventi nelle scuole”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Regione Lazio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, notizie di Interni, esteri, Lazio e Roma