Fiumicino, sorpreso a vendere eroina in strada: fermato pusher 43enne

Fiumicino – Prosegue intensa l’attività dei Carabinieri di Ostia. Nel fine settimana, anche con la collaborazione del Gruppo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei servizi per il monitoraggio della cosiddetta movida, sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, elevando oltre 1.000 euro di contravvenzioni inerenti inottemperanze alle attuali disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, nonché violazioni alla normativa in materia alimentare.

A Fiumicino, poi, un pusher è stato sorpreso da una pattuglia dei carabinieri mentre si trovava in strada, intento a vendere dell’eroina. L’uomo è stato immediatamente bloccato con ancora in mano due dosi di droga.

La successiva perquisizione, estesa alla casa occupata dal malfattore, ha consentito di rinvenire ulteriori 39 dosi della medesima sostanza, per un peso complessivo di oltre 11 grammi. L’arrestato, un 43enne già gravato da precedenti penali, è stato ristretto presso la sua abitazione in attesa dell’udienza di convalida, mentre la droga rinvenuta è stata sequestrata in attesa di essere distrutta.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove di formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

