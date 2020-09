Formia, dimentica lo zaino con la droga sul treno e chiede aiuto alla Polfer: denunciato

Formia – Dimentica lo zaino con la droga sul treno e chiede aiuto alla Polizia Ferroviaria. È successo alla stazione di Formia, dove un viaggiatore italiano, di 48 anni, dopo essere sceso dal treno, si è reso conto di aver lasciato il proprio zaino a bordo ed ha chiesto alla Polizia Ferroviaria di recuperarlo.

I poliziotti, tramite il personale di bordo hanno ritrovato il bagaglio, ma all’atto della restituzione e dopo averlo accuratamente controllato, hanno rinvenuto diversi grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Per l’uomo, che ha ammesso di fare uso personale della droga, è scattata la segnalazione all’Autorità Amministrativa competente.

