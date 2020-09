La Pro Loco di Anzio parteciperà al concorso “Salva la tua lingua locale”

Anzio – Con le poesie “Er domigno de l’omo”, “La Posizzione de la Tera” e “Resta” del poeta e socio Luigi Salustri, la Pro Loco di Anzio parteciperà alla VIII edizione del concorso nazionale “Salva la tua lingua locale”, sezione poesia inedita, ideato dall’Unpli e Ali Lazio – Autonomie Locali Italiane, in collaborazione con il Centro Internazionale Eugenio Montale, per salvaguardare quell’immenso patrimonio culturale immateriale italiano rappresentato dai dialetti.

“Salva la tua lingua locale” è rivolto agli autori di opere in dialetto o lingua locale, a tema libero, ed è suddiviso nelle seguenti sezioni:

• PREMIO “TULLIO DE MAURO”

• POESIA EDITA

• PROSA EDITA

• POESIA INEDITA

• PROSA INEDITA

• TEATRO INEDITO

• FUMETTO EDITO

• MUSICA

La cerimonia di premiazione dei vincitori, prevista nel mese di dicembre, avverrà nella suggestiva cornice della Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Le precedenti edizioni hanno ricevuto il patrocinio del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Commissione nazionale italiana per l’Unesco e del Mibact. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inoltre conferito un premio di rappresentanza al premio.

La giuria del premio per l’edizione 2020 è così composta: Franco Brevini, Patrizia Del Puente, Luigi Manzi, Plinio Perilli, Giancarlo Schirru, Giovanni Tesio, Salvatore Trovato (Presidente), Angelo Zito. Il presidente onorario del premio è Giovanni Solimine. Il comitato dei garanti del premio è composto da: Bruno Manzi, Antonino La Spina, Luca Abbruzzetti, Luigi Manzi, Fernando Tomasello, Valter Pezzarini e Silvana Ferreri (membro onorario).

