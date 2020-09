TRA ALTA PRESSIONE E INSIDIE MEDITERRANEE: il vortice di bassa pressione che da alcuni giorni sta interessando le basse latitudini avrà ancora una sua valenza nel corso della prossima settimana anche se perderà gran parte della sua energia. L’elemento discriminante sarà un anticiclone afro mediterraneo via via più debole sul nostro territorio, incapace di contrastare del tutto gli effetti di questa blanda depressione che resterà annidata tra noi e la Grecia espandendosi dall’Italia meridionale fino a parte del Centro. Il tempo non sarà sempre soleggiato ma l’instabilità non sarà diffusa, potremo definirlo un tempo ambiguo, tipico dei passaggi stagionali.

LE ZONE A RISCHIO PIOGGIA: nella giornata di lunedì l’instabilità sarà relegata all’estremo Sud con qualche temporale tra le zone interne della Sicilia e l’Appennino peninsulare. Altrove non avremo fenomeni. Da martedì avremo qualche fenomeno diurno più diffuso sull’Appennino centro meridionale e una nuvolosità sparsa generalmente più presente sul territorio. Mercoledì qualche temporale sporadico raggiungerà anche Alpi e Prealpi.

CALDO ANCHE INTENSO A INIZIO SETTIMANA: Il contesto climatico sarà inizialmente molto caldo con una giornata di lunedì caratterizzata da valori di temperature abbondantemente superiori alle medie. I valori massimi potranno infatti raggiungere su diverse regioni la soglia dei 34-35°C. Da martedì con la maggiore nuvolosità e le prime situazioni instabili di cui abbiamo parlato le temperature tenderanno a diminuire pur restando ancora al di sopra delle medie.

Evoluzione meteo Lazio

LUNEDI’: Alta pressione subtropicale a garanzia di tempo stabile e soleggiato su Toscana, Lazio e Umbria; in giornata i cieli potranno venire a tratti offuscati dal passaggio di innocue nubi alte da Est verso Ovest. Clima sempre pienamente estivo, con massime ben oltre la media e punte di oltre 31-32°C sulle zone interne al pomeriggio. Venti deboli o moderati nord orientali, tendenti a disporsi da Ovest-Sudovest lungo le coste laziali e da Ovest-Nordovest in quelle toscane al pomeriggio. Mare poco mosso o localmente mosso.

SOLE E CALDO PIENAMENTE ESTIVO, LOCALE INSTABILITÀ SULE ZONE INTERNE anticiclone in netto rinforzo con tempo spesso soleggiato e caldo nei prossimi giorni su Toscana, Umbria e Lazio. Da martedì tendenza a maggiore nuvolosità di tipo stratificato, con anche qualche pioggia o breve temporale di calore non escluso entro mercoledì sui rilievi interni e adiacenti zone. Non si intravedono le vere piogge autunnali neppure sul lungo termine. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie stagionali, con caldo pienamente estivo e punte oltre i 31-32°C entro lunedì. Restate comunque aggiornati per seguire l’evoluzione.