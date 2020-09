Papa Francesco: “Il Crocifisso è il grande libro dell’amore di Dio”

Città del Vaticano - "La rivelazione dell’amore di Dio per noi sembra una pazzia. Ogni volta che guardiamo il Crocifisso troviamo questo amore. Il Crocifisso è il grande libro dell’amore di Dio". Così Papa Francesco in un tweet, postato sull'account @Pontifex, tradotto in nove lingue, che conta milioni di follower.

Il tweet arriva nel giorno in cui la Chiesa celebra la festa dell'Esaltazione della Santa Croce, tra le più antiche festività del cattolicesimo.

(Il Faro online) Foto © Vatican Media

