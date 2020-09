Polisportiva Battipagliese, Roberto Paciucci in panchina in A1 Femminile

Battipaglia – Un nuovo graditissimo ingresso nella famiglia della PB63.

Sarà Roberto Paciucci ad affiancare Giuseppe Piazza, con il ruolo di primo assistente, sulla panchina della O.ME.P.S. BricUp Battipaglia nel prossimo (ed imminente) campionato di Serie A1 Femminile. Oltre a tale compito, coach Paciucci guiderà anche l’Under 20 Femminile e coadiuverà Federica Di Pace nella gestione degli altri gruppi giovanili femminili.

Nato a Roma nel 1956, Roberto Paciucci (o “Pacio”, come ama essere chiamato) vanta una lunghissima e nobile carriera iniziata ben 43 anni fa sulla panchina della Pallacanestro Marino: una vita spesa per il basket e su innumerevoli parquet con passione ed entusiasmo noti nell’ambiente e non sfuggiti alla Federazione Italiana Pallacanestro che, al termine dello scorso anno, lo ha insignito della prestigiosissima Qualifica di Allenatore Benemerito.

Ed ora, una nuova ed esaltante avventura professionale da affrontare con l’energia di sempre. Ecco le parole tramite le quali il coach romano si presenta ai tifosi battipagliesi:

Cosa ti ha convinto ad accettare la proposta della PB63?

“Sicuramente, la voglia di allenare una squadra di A1 e la possibilità di farlo in una società che sa programmare bene … e poi anche l’opportunità, finalmente, di collaborare con il Presidente Rossini”.

Che coach è Roberto Paciucci? Quali caratteristiche deve avere una squadra allenata da te? Quali sono le prime e più importanti cose che insegni alle squadre affidate a te?

“Sono un allenatore che ha sempre puntato a lavorare con i giovani, ai quali provo a trasmettere anche valori morali quali, ad esempio, il rispetto e l’attaccamento alla maglia. In allenamento pretendo molto e ritengo giusto che giocatori e giocatrici pretendano tanto da me! Mi piace, inoltre, svolgere tanto lavoro sui fondamentali”.

Quali sono le prime impressioni che hai avuto su giocatrici e staff della PB63?

“L’impressione è stata quella di essere arrivato in una grande famiglia: coach Piazza mi ha, fin da subito, messo a mio agio. Di lui penso che sia una persona che sa trasmettere serenità e fiducia oltre a essere un “Maestro di Basket”. E che dire di Federica (Di Pace, ndr)? Lei è un vulcano ed ha passione e competenza: sono certo che diventerà un bravissimo coach! Per quanto riguarda le giocatrici, ho avuta un’ottima impressione sia della squadra che disputerà l’A1 (gruppo giovanissimo che, quindi, avrà stimoli e voglia di emergere da vendere) che dell’Under 18 con ragazze disponibilissime al lavoro, segno che Federica ha lavorato bene con loro”.

“Prima di concludere – prosegue Paciucci – vorrei ringraziare l’Infernetto Bears e il Frassati Ciampino nelle persone dei Presidenti e dei Dirigenti per avermi dato la possibilità di cavalcare questa stupende esperienza! Tutto ciò che di buono riuscirò a fare ed ottenere lo dedicherò a loro e a tutti i ragazzi che ho allenato!”.

Benvenuto a Battipaglia, Pacio!

Ufficio Stampa Polisportiva Battipagliese