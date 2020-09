Ponte di Nona, studenti accompagnati con lo scuolabus e poi “abbandonati” in classe

Ponte di Nona – “Il Servizio di scuolabus non sarà garantito per il ritorno”. È iniziato con questa notizia il primo giorno di scuola degli studenti delle medie dell’Istituto scolastico Giuseppe Impastato di Roma.

Una giornata difficile per tutti i genitori già dalla partenza, tra distanziamento, mascherine e misurazione della febbre ai bambini prima di uscire di casa, ma la notizia shock è giunta solo questa mattina, quando l’autista del trasporto scolastico ha riferito alle famiglie che l’autobus non avrebbe portato a casa i bambini minorenni alle ore 12:00, orario di uscita degli alunni fino al 5 ottobre.

“L’ufficio deve provvedere immediatamente alla corsa del ritorno per tutti quei bambini interessati, incluso il mio, che non possono essere abbandoni davanti alla scuola, i cui genitori si affidano alle istituzioni”, scrive alla redazione de ilfaroonline.it la mamma di uno studente dell’Istituto, che come tante altre ha subito le conseguenze del disservizio.

La segreteria scolastica, contattata da ilfaroonline.it, ha riferito che la responsabilità del servizio di trasporto scolastico è del Comune di Roma, Municipio VI, con il quale però non siamo riusciti ad entrare in contatto, dato che la linea risulta sempre occupata.

Nello specifico, il Municipio sarebbe stato avvisato già da dieci giorni del cambio di orario, con pec protocollata dalla segreteria della Preside. La mail però sarebbe sfuggita alla dipendente del Municipio che sta lavorando in smart working, e dunque non sarebbe partita la procedura di comunicazione alla ditaa per la copertura del servizio.

Se è vero che un errore può capitare, è altrettanto vero che con la vita dei bambini e delle loro famiglie non si può “giocare”. Dunque adesso ci si aspetta una corasia preferenziale che risolva immediatamente il problema, senza aspettare ulteriori giorni.

