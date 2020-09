Primo giorno di scuola a Pomezia, l’augurio di Zuccalà e Delvecchio agli studenti

Pomezia – “Cari dirigenti, docenti e operatori scolastici, quello che inizia ufficialmente oggi è un anno scolastico che pensiamo, organizziamo e desideriamo da mesi. La chiusura di tutte le scuole nel marzo scorso, così come il lockdown causato dall’emergenza Coronavirus, sono stati eventi eccezionali, unici nella storia repubblicana del nostro Paese”. È quanto si legge in una nota stampa a firma del sindaco di Pomezia Adriano Zuccalà e dell’Assessora ai Servizi Sociali e ai Servizi Educativi Miriam Delvecchio.

“Tutti noi cittadini responsabili – proseguono – ne siamo stati protagonisti e abbiamo fatto i conti con nuove modalità di vita e di lavoro, sacrificando le relazioni interpersonali e la socialità. Il grande esperimento della didattica a distanza, seppur con alcune criticità, ha dimostrato la forza e l’unità del sistema-scuola, mettendo in rete docenti e famiglie per consentire a bambini e ragazzi di continuare a studiare.

Ora è tempo di ripartire, in sicurezza ma in presenza, perché la scuola è il cuore di una società sana, è un presidio di civiltà ed è il motore del futuro. Questo sarà un anno diverso, con regole di distanziamento, dispositivi di protezione, didattica mista; sarà un anno di grande apprensione per docenti e genitori, consapevoli che siamo pronti a contenere il rischio di contagio ma non possiamo annullarlo. Le istituzioni saranno al Vostro fianco, come fatto finora.

Il Comune di Pomezia ha lavorato tutta l’estate per rispondere con efficienza e velocità alle richieste dei Dirigenti scolastici per mettere in sicurezza le scuole e consentire l’inizio delle lezioni. Oggi suona una campanella speciale per tutti, in particolare per bambini e ragazzi, per troppo tempo lontani dai banchi di scuola.

Agli studenti va un pensiero speciale: quest’anno sarà diverso anche per voi, abituati a stare tutti insieme, ad abbracciarvi, a darvi la mano. Il ritorno a scuola è la grande sfida che l’Italia si assume per la ripartenza, ma non bisogna abbassare la guardia, perché non vogliamo più vedere cancelli chiusi e aule vuote.

Inizia in questi giorni per Voi un nuovo viaggio – concludono Zuccalà e Delvecchio -, che ci coinvolge tutti, ancora più degli anni passati. Oggi è quindi un nuovo inizio per tutta la comunità cittadina: la scuola, primo ingresso nel mondo sociale, primo luogo di confronto, condivisione e integrazione, è una realtà preziosa, di cui prendersi cura, oggi più che mai. Con questo spirito, Vi auguriamo un buon inizio!”.

