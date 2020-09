Riparte la scuola a Santa Marinella, Tidei: “Fatto l’impossibile per garantire la sicurezza di tutti”

Santa Marinella – “Oggi 14 settembre, si apre un nuovo anno scolastico in massima sicurezza. In estate abbiamo lavorato moltissimo per garantire la tranquillità, il decoro e tutte le necessità di cui i nostri ragazzi avranno bisogno” ha dichiarato il Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

“La scuola è importante, lì si creano i rapporti, si coltivano i valori e si formano gli uomini e le donne di domani. Noi per garantire il vostro futuro abbiamo fatto il possibile e delle volte anche l’impossibile: ristrutturato gli istituti, tinteggiato le aule, creato una nuova palestra e rispettato tutte le imposizione delle normative anti-covid”.

“Voglio augurare agli insegnanti, agli alunni, alle mamme e ai papà un buon anno scolastico. Ora tocca a voi, oggi, tutti professori e genitori siete chiamati a collaborare per affrontare al meglio le difficoltà di questa nuova sfida educativa e per garantire la sicurezza di tutti gli studenti”.

