Terracina 2020, è la giovane Iruya Macri la nuova candidata di Europa Verde

Terracina – Venerdì 11 settembre è stata presentata la candidatura di Iruya Macri, giovane candidata al Consiglio comunale per Europa Verde Terracina e referente ufficiale per Europa Verde Terracina dei Giovani Europeisti Verdi (Gev), un progetto politico nato dall’iniziativa di giovani attivisti che fanno politica a livello locale, nazionale e internazionale, con la presenza di Luca Boccoli, co-portavoce nazionale dei Giovani Europeisti Verdi.

A luglio scorso infatti è nata la Assemblea Costituente dei Giovani Europeisti Verdi (Gex) alla presenza della Federation of Young European Greens (Fyeg) e degli Young Greens of South Tyrol con l’elezione degli organi dirigenti nazionali e la definizione di linee guida e obiettivi per i prossimi mesi. Luca Boccoli e Beatrice Rosica sono stati nominati co-portavoce nazionali dei Giovani Europeisti Verdi.

“Siamo uno dei pilastri della costruzione di Europa Verde e, al suo interno – dichiara Luca Boccoli -, vogliamo portare la voce dei giovani e la nostra esigenza di lottare per giustizia sociale, ambientale e climatica. La nostra dichiarazione di intenti, base della nostra costituzione, si basa sui nostri concetti chiave: Democrazia e valori, Unione Europea, Sistema Economico e Sociale, Ambiente e Clima, Educazione, Lavoro. Questa dichiarazione nasce dal lavoro di decine di ragazze e ragazzi sparsi in tutta Italia. Scriverlo insieme è stata una calda esperienza che ci ha fatto sentire parte di un qualcosa di più grande. Ci siamo concentrati sui bisogni delle nostre generazioni e su ciò che serve fare per migliorare il nostro mondo, cercando di individuare una strada che trasformi i sogni in realtà è i progetti in azioni concrete. Siamo solo all’inizio: questo progetto crescerà ed evolverà insieme a noi. è la conseguenza naturale di quella necessità di cambiamento che la nostra società richiede con forza e di cui vogliamo essere protagonisti con le nostre idee e le nostre energie. Sulla scia del pensiero di Langer, la nostra organizzazione si pone l’obiettivo di costruire ponti per la creazione di un fronte ecologista ampio, all’altezza delle enormi sfide che ci attendono”.

“Sono una ragazza di 20 anni di Terracina – ha raccontato Iruya Macri -. Studio, sono al secondo anno di scienze politiche alla Sapienza, non sono nata qui e forse il mio nome lo racconta, sono nata alle Isole Canarie e forse è da lì che ho ereditato la mia sensibilità per l’ambiente e il suo rispetto. Il mio impegno in Europa Verde Terracina e nel Comitato EV Terracina ‘Alex Langer’ fin dalla costituzione è stato quello di comprendere la situazione dei giovani, del lavoro precario, di artigiani, di artisti. Si sentono spesso notizie di impieghi e settori che nel corso degli anni spariscono, basti pensare ai vecchi calzolai, falegnami, pescatori, tutti lavori che non riescono più a trovare qualcuno che abbia voglia di apprendere questa professione, di farla propria. E pure è pieno di ragazzi volenterosi che vorrebbero mettersi in gioco e darsi da fare, per questioni economiche, rivincite personali e semplicemente per passione ed ecco perché io come candidata al Consiglio Comunale e come referente GEV ho a cuore tutto questo, perché lo sento mio”.

“Vogliamo nostri spazi con corsi di formazione, tirocini, qualifiche e incentivi con start up varie. Vogliamo centri sperimentali, incubatori di idee per l’artigianato, arti applicate e corsi tecnologici avanzati. È solo in questo modo che il giovane potrà rinascere e non scappare, perché da Terracina purtroppo si scappa, e bisogna sconfiggere tutto questo. Poi noi giovani vogliamo occuparci di integrazione con i bambini e i ragazzi di altre nazionalita’, cercando di creare sportelli e spazi di ascolto per giovani che hanno voglia di imparare la lingua italiana, o di conoscere i propri diritti o imparare vecchi mestieri e nel quale tutti possano anche donare qualcosa, in una ottica non di assistenza ma di scambio paritario”, conclude Macri.

