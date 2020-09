Trasporto pubblico, Severini: “Disservizio ad Aranova. La linea 14 deve tornare com’era”

Fiumicino – “Sul territorio di Aranova si è venuto a creare un disservizio relativo al trasporto pubblico: è stata aggiunta una tratta alla linea 14 (Via Raulich – Valle Coppa) , ma è stato completamente cancellato il passaggio su Via Siliqua”. Lo afferma in una nota stampa Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“L’allarme – prosegue il Capogruppo – è partito oggi dai cittadini, quando si sono resi conto che, per raggiungere Maccarese, prima potevano tranquillamente prendere l’autobus proprio su Via Siliqua ed ora sono costretti ad andare fino a Via Michele Rosi. Sono rimasti attivi solo due passaggi la mattina e due il pomeriggio, di cui di solito usufruiscono gli studenti.

A fronte dell’allarmismo, ho raccolto le sollecitazioni dei residenti ed ho contattato personalmente l’assessore al Tpl Paolo Calicchio per esporgli il problema, il quale è pronto ad accogliere eventuali proposte di modifica”.

“A tal proposto, – conclude Severni – mi sono confrontato anche con il consigliere della maggioranza di riferimento del territorio di Aranova, Stefano Calcaterra ed insieme abbiamo proposto all’assessore competente di far ritornare la linea 14 così come era, senza sottrazione di corse o rimozione di tratti di percorrenza”.

