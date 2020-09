Anzio, al via i lavori di rifacimento delle strade comunali: ecco quali

Anzio – Nuovo manto stradale in via Matteotti, parte di via Aldobrandini, viale Mencacci, viale Santa Teresa e via Circeo: come annunciato nei giorni scorsi dal sindaco di Anzio, Candido De Angelis, sono iniziati i lavori per la manutenzione straordinaria di numerose strade comunali.

Si tratta del primo importante intervento, dopo la pausa del mese di agosto, che prevede un investimento complessivo comunale pari a 300.000 euro. “Contiamo di ultimare questo intervento, – afferma il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici, Danilo Fontana – al quale ne seguiranno numerosi altri, su tutto il territorio comunale, in circa quindici giorni”.

La Giunta De Angelis, la settimana scorsa, ha approvato anche il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via Batteria Siacci, al quartiere Falasche, che prevede un investimento pari a 127.000 euro.

