Anzio – Sanitari abbandonati, bottiglie di plastica, lamiere, sacchi accatastati ed edifici a pezzi: è l’immagine che si presenta a Lavinio, in località Padiglione. Una vera e propria discarica abusiva, che non è passata inosservata agli occhi di un cittadino, il quale ha inviato una lettera al sindaco di Anzio, Candido De Angelis, chiedendogli di intervenire.

“Nel ringraziarla per una serie di interventi – scrive il cittadino Guglielmo Rocco al Sindaco – di riqualificazione della litoranea, via Dante e altre aree, volevo tuttavia segnalarle che proprio oggi ho scoperto una mega discarica a Lavinio, località Padiglione, sotto il cavalcavia, una vera bomba ecologica.

Foto 3 di 4







“Nell’area adiacente alla stazione sono presenti numerosi capannoni industriali e strutture fatiscenti che nessuno si preoccupa di radere al suolo, il degrado la fa da padrone: rifiuti maleodoranti, edifici abbandonati, vegetazione incolta, come anche nei pressi di via della Spadellata”.

“Mi chiedo – conclude Rocco – come sia possibile che tolleriate una situazione così grave anche dal punto di vista igienico-sanitario? Le chiedo di intervenire con urgenza”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Anzio